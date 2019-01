Messi doet oproep: ’Blijf naar Sala zoeken’

De sterspeler van FC Barcelona hoopt nog steeds op een klein wonder, zo laat hij weten via een Instagram Story. „Zolang er nog een kans is, een vleugje hoop, vragen wij jullie om alsjeblieft door te gaan met de zoektocht naar Emiliano. Ik wens zijn familie en vrienden veel kracht en sterkte.”

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude teamgenoten van de Franse club Nantes en zou met een klein vliegtuig naar Wales vliegen, om aan te sluiten bij zijn nieuwe club Cardiff City. Het was de bedoeling dat de recordaankoop (20 miljoen euro) daar dinsdag voor het eerst zou meetrainen. Het vliegtuig verdween maandagavond echter van de radar, kort nadat het over de Kanaaleilanden voor de Franse kust was gevlogen. Naast Sala zat alleen een piloot aan boord van de Piper Malibu, een eenmotorig toestel.

„De kansen dat beide personen op dit moment nog leven zijn extreem klein”, aldus de kustwacht.

Bekijk ook: Politie staakt zoektocht naar vermiste Sala