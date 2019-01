Gio: ’Niet weer met tien man staan tegen Ajax’

Een aantal Feyenoorders was overgeconcentreerd, waardoor ze overdreven agressief startten. Jeremiah St. Juste kreeg binnen vijf minuten al de rode kaart.

Van Bronckhorst: „Het belangrijkste is hoe wij zondag mentaal op het veld staan. Emotie zit er altijd in het stadion bij Feyenoord-Ajax. Dit is een wedstrijd tegen de rivaal. Dus moeten we met die emotie goed omgaan.”

Feyenoord toonde eerder dit seizoen tegen PSV aan dat het voor eigen publiek kan pieken. In de wedstrijd tegen de huidige koploper van de Eredivisie speelden de Rotterdammers onder leiding van de coach, die zijn vertrek heeft aangekondigd, voor rust het beste voetbal van de afgelopen vier seizoenen.

Van Bronckhorst: „Het is moeilijk om uit te leggen waarom het op zo’n moment wel kan. Soms ontstaat er door uitslagen in de loop der jaren een patroon. Dan denk je dat een bepaalde tegenstander je niet ligt of juist wel ligt. Maar in dit geval kan ik het verschil niet verklaren. Ajax heeft veel spelers met technische bagage, veel wisselingen van spelers in het spel en veel diepgang.”

Een verslaggever wilde weten of de oefenmeester van Feyenoord overweegt om tegen Ajax zonder Robin van Persie te beginnen, omdat het zonder hem tegen PSV ook even aardig ging. Dat vond de coach, aan zijn gezichtsuitdrukking te zien, de gekste vraag die hij deze week heeft gekregen.

Giovanni van Bronckhorst Ⓒ Hollandse Hoogte

„Zonder Robin??? Ik denk het niet…”, sprak Van Bronckkhorst, die in de uitwedstrijd Van Persie en Nicolai Jørgensen samen in de aanval opstelde en toen de Deen vanaf de linkerflank liet komen. Die tactiek kon hij niet beoordelen, omdat Feyenoord dus na vijf minuten al met een man minder verder moest. Zondag staan ze, net als deze week tegen Fortuna in de beker, wel weer samen in de aanval.

Bij Feyenoord ontbreken in de Klassieker door blessures Justin Bijlow en Tyrell Malacia in elk geval. De rest van zijn selectie is fit. Alleen Ridgeciano Haps heeft dit seizoen nog geen minuten gemaakt.