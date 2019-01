Bazoer in basis, Kramer op bank

„Deze jongen heeft zoveel kwaliteiten. Het zou doodzonde zijn als je die te lang op de bank houdt. Dan moet je iets gaan proberen”, aldus trainer Dick Advocaat. Bazoer is twee weken geleden gehuurd van VfL Wolfsburg, nadat de oud-Ajacied bij de vorige club waar hij op huurbasis speelde, het Portugese FC Porto, niet meer aan de bak kwam.

De meest recente aanwinst, spits Michiel Kramer, wordt door Advocaat direct bij de wedstrijdselectie gehaald voor eventueel een invalbeurt in de slotfase. „Hij heeft de afgelopen periode wel getraind, maar hij is niet wedstrijdfit. Door middel van trainingen en partijtjes zal hij dat op moeten doen. En dan moeten we kijken of hij het is. We hebben nog twee spitsen: Bahebeck en Venema.”

Advocaat is blij met de extra opties die hij heeft gekregen door de komst. „Hij is een kapstok om het spel aan op te hangen. Sterk in de lucht en ondanks zijn lengte ook een goede techniek. Rondom die zestienmeter kan hij aardig voetballen. Als je dan zo’n jongen transfervrij kunt binnenhalen voor de tweede seizoenshelft, dan heeft de club het goed gedaan. Ik denk dat een hoop clubs hem graag hadden binnengehaald.”

Advocaat kan tegen Willem II geen beroep doen op de langdurig geblesseerden Strieder, Makienok, Dessers en Marsman. Aanvoerder Willem Janssen keert terug in de ploeg na een schorsing.

Willem II heeft daarentegen wel de beschikking over Dortmund-huurling Alexander Isak.