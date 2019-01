Van Bommel grapt: ’Ajax mag bedrag direct doorstorten’

„Dat een Nederlandse speler voor zo’n bedrag weggaat, is hartstikke mooi”, stelt Van Bommel over de 86 miljoen voor de Ajax-middenvelder. „De bedragen worden steeds hoger. Het zou me niet verbazen als er op termijn iemand boven de 125 miljoen vertrekt uit Nederland.”

Van Bommel is benieuwd hoe de Amsterdammers het geld gaan besteden. „Ik heb bij Bayern München iets geleerd van Uli Hoeness. Als zij een binnenlandse transfer deden, of een speler haalden in Duitsland, bleef dat geld dus in het land zelf. Als Ajax een Nederlandse speler gaat halen, blijft dat geld dus ook hier. Ik weet niet of ze dat gaan doen.”

Bayern haalt vaak de beste spelers weg bij clubs als Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Wat dan als Ajax aanklopt in Eindhoven? Van Bommel. „Dan mogen ze dat bedrag direct doorstorten… Dat is een grapje, uiteraard. Stel dat het gebeurt, pas dan gaan we erover nadenken.”

PSV bleef na het gelijkspel bij FC Emmen (2-2) koploper, omdat ook Ajax punten verspeelde tegen SC Heerenveen (4-4). Van Bommel kan nog geen beroep doen op Aziz Behich, Trent Sainsbury (Azië Cup) en Maxi Romero (Copa America onder 20 jaar).