’Gio’: ’Steun van clubleiding belangrijkste reden voor succes’

Tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar Feyenoord-Ajax kreeg de oud-international de vraag waarom hij het langer dan bijna alle andere coaches in De Kuip heeft volgehouden.

Van Bronckhorst: „Successen hebben geholpen. Maar ook de echte steun van de club. Kijk wat er deze week met Thierry Henry gebeurt.” De Fransman heeft net als hij bij Arsenal en Barcelona gespeeld en een grote carrière gehad als voetballer. Bij AS Monaco is hij na vier maanden al weer op straat gezet.

„Ik heb het geluk gehad dat mij de tijd is gegeven. Het had ook anders kunnen lopen en dat besef ik goed. Daarom is dat moment, waarop de club achter mij bleef staan, de grootste reden dat ik het hier zo lang heb volgehouden.”

Van Bronckhorst denkt dat een nieuwe trainer bij Feyenoord met ’heel veel dingen’ rekening moet houden. „Het is moeilijk uit te leggen wat hier, in De Kuip, gebeurt. Vanaf dag één merkte ik ook iets wat ik nooit eerder had meegemaakt, terwijl ik de club kende als geen ander. Dat is de druk voelen als hoofdtrainer van een club als Feyenoord. Je moet jezelf blijven, altijd. Want er komt een dag dat het minder gaat.”

Hij gaat Martin van Geel bij zijn zoektocht als ’td’ niet adviseren. „Niet nodig. Ik denk dat Martin capabel genoeg is om een goede trainer voor Feyenoord te vinden.”

Van Bronckhorst houdt de deur open voor de toekomst. „In een Advocaat-rol? Nou, dan moet ik wel héél lang doorgaan als trainer. Maar wie weet, ik ben altijd behulpzaam. Maar als je weet wat ik voor deze club voel, zal ik in de verdere toekomst nooit ’nee’ zeggen. Wat er nu op mijn pad komt, weet ik nog niet. Het kan een jaartje niks doen zijn, maar ik maak pas veel later een keuze.”