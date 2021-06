Mathieu van der Poel geeft stevig signaal af voor geel in de Tour de France

Bingo! Mathieu van der Poel is een klasse apart in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel had weer zo’n dag dat je hem al ver voor de eindstreep als winnaar kon opschrijven. Grimassen trekkend zat hij constant aan het front in de finale van de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Waar anderen ’verzopen’ in de stromende regen, ’danste’ Van der Poel als een kind zo blij door de plassen. Zijn oerkreet in finishplaats Lachen was bijkans tot in het Franse Brest te horen, daar waar over een paar weken zijn jacht begint op de gele trui in de Tour de France.