Juve met De Ligt onderuit, zeldzame nederlaag AC Milan

Milan begon slap aan het duel en had het aan doelman Gianluigi Donnarumma te danken dat het niet al vroeg tegen een achterstand aankeek. Hij redde op een inzet van Riccardo Saponara. Een kopbal van Alessio Romagnoli was het enige Milanese gevaar voor de rust, de bal verdween net langs het doel.

In de 56e minuut was het dan toch raak voor Spezia. Giulio Maggiore kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten via verdediger Romagnoli en trof van dichtbij het doel. Milan slaagde er maar niet in spits Zlatan Ibrahimovic te bereiken. In de 67e minuut werd het zelfs 2-0: Nahuel Estévez schoof de bal uit een vrije trap naar Simone Bastoni die hard raak schoot.

Milan bleef door de nederlaag op 49 punten staan. Stadgenoot Internazionale (47 punten) kan zondag bij winst op Lazio de koppositie overnemen.

Matthijs de Ligt vecht een kopduel uit met Victor Osimhen. Ⓒ AFP

Juventus met De Ligt raakt zicht op titel kwijt

De tiende landstitel op rij raakt steeds verder uit beeld voor Juventus. De titelverdediger verloor bij Napoli (1-0) en heeft nu 42 punten, 7 minder dan AC Milan.

Uitgerekend in zijn 400e duel in de Serie A leidde Giorgio Chiellini de 1-0 voor Napoli in. De verdediger van Juventus raakte Amir Rrahmani bij een luchtduel met zijn hand in het gezicht. De VAR had het beter gezien dan de scheidsrechter, die na overleg naar de strafschopstip wees. Lorenzo Insigne schoot raak vanaf 11 meter.

Meteen na rust slaagde Cristiano Ronaldo er niet in doelman Alex Meret van dichtbij te passeren. De topscorer van de Serie A met 16 doelpunten was er vaker dichtbij, terwijl ook Álvara Morata en de in de slotfase mee opgekomen Matthijs de Ligt niet konden scoren.

Juventus bereikte dinsdag nog de finale van de Coppa Italia. Woensdag gaat de ploeg van coach Andrea Pirlo voor de Champions League op bezoek bij Porto.

