Juventus met De Ligt raakt zicht op titel kwijt

Uitgerekend in zijn 400e duel in de Serie A leidde Giorgio Chiellini de 1-0 voor Napoli in. De verdediger van Juventus raakte Amir Rrahmani bij een luchtduel met zijn hand in het gezicht. De VAR had het beter gezien dan de scheidsrechter, die na overleg naar de strafschopstip wees. Lorenzo Insigne schoot raak vanaf 11 meter.

Meteen na rust slaagde Cristiano Ronaldo er niet in doelman Alex Meret van dichtbij te passeren. De topscorer van de Serie A met 16 doelpunten was er vaker dichtbij, terwijl ook Álvara Morata en de in de slotfase mee opgekomen Matthijs de Ligt niet konden scoren.

Juventus bereikte dinsdag nog de finale van de Coppa Italia. Woensdag gaat de ploeg van coach Andrea Pirlo voor de Champions League op bezoek bij Porto.

