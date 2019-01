Judoka’s Vermeer en Dijke pakken brons in Tel Aviv

Vermeer bereikte het succes in de klasse tot 63 kilogram, Van Dijke in de -70.

Vermeer verloor weliswaar al in de tweede ronde van de Russin Valentina Kostenko, maar kwam via de herkansing alsnog op het podium. In de strijd om brons versloeg Vermeer de Braziliaanse Ketleyn Quadros. Ze kwam met een waza-ari op achterstand, maar herstelde zich met ippon. Geke van den Berg werd vijfde.

Voor Van Dijke verliep de weg naar brons op een vergelijkbare wijze. Ook zij verloor haar tweede partij. In de strijd om plek drie won ze van de Spaanse Sara Rodriguez. Ze deed dat met een waza-ari in de laatste seconde.

Tornike Tsjakadoea haalde donderdag al de eerste medaille voor Nederland binnen, zilver in de klasse tot 60 kilogram.