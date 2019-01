Van Geel wil ervaren opvolger Van Bronckhorst

In de wandelgangen werd zelfs al Dirk Kuyt geopperd, maar dat ontkrachtte hij zelf al in zijn column deze week in De Telegraaf/Telesport. „Ik ben er in elk geval totaal niet mee bezig.”

Ook Van Geel wil dat voor de camera van Fox Sports nog even verduidelijken. „Hij doet het goed met Onder 19. Maar hij heeft zijn diploma’s helemaal niet, dus dat is helemaal niet aan de orde. We willen hem behouden voor Feyenoord; het is een ’potential’ naar de toekomst. Dirk heeft heel veel goede eigenschappen.”

Maar is misschien Kuyt dan een optie naast een ervaren man, zoals ze bij Fortuna Sittard doen met Kevin Hofland? „Dat kan niet bij Feyenoord, dat moet je bij een club als Feyenoord ook niet willen. Maar wellicht in de toekomst, dat zou kunnen.”