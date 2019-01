Bertens niet in Fed Cup-selectie Haarhuis

Tennisster Kiki Bertens had zich al eerder afgemeld voor de landenwedstrijd. Lesley Kerkhove zat in de voorselectie, maar is afgevallen voor het duel.

In december maakte de Haarhuis vijf namen bekend die tot de voorlopige selectie behoorde. Rus en dubbelspecialiste Schuurs waren zeker van een plek in de ploeg die in de Maaspoort in actie komt. De andere drie speelsters moesten knokken om de overgebleven twee plaatsen. Volgens Haarhuis hebben Hogenkamp en Schoofs de laatste weken de beste vorm getoond, waardoor de keuze op hen is gevallen.

Het team van Canada bestaat voorlopig uit Eugenie Bouchard, Bianca Andreescu, Rebecca Marino, Katherine Sebov en Gabriela Dabrowski. Ook hier valt nog één speelster af.