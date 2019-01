Dreun voor voetballers Australië

Het gastland schakelde titelverdediger Australië uit, 1-0. Qatar zorgde voor een grote verrassing door Zuid-Korea met 1-0 naar huis te sturen.

Ali Ahmed Mabkhout maakte in de 68e minuut de bevrijdende treffer voor de Emiraten. Australië speelde met de PSV’ers Trent Sainsbury en Aziz Behich.

Qatar, waar in 2022 het wereldkampioenschap voetbal wordt gespeeld, had tegen Zuid-Korea eveneens aan één treffer genoeg. De Koreanen golden op het evenement in de Verenigde Arabische Emiraten als één van de favorieten.

Hatim Abdelaziz maakte ongeveer 10 minuten voor tijd het doelpunt tegen de tweevoudig winnaar van het toernooi. Qatar reikte niet eerder tot de laatste vier.

„We hebben iets bijzonders gedaan vandaag”, reageerde coach Felix Sanchez. „Voor ons land is dit historisch. De spelers hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en zichzelf overtroffen.” Qatar heeft tot nu toe nog geen doelpunt tegen gekregen.

De andere halve finale gaat tussen Japan en Iran. De ontknoping vindt vervolgens op vrijdag 1 februari in Abu Dhabi plaats.