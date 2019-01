Video: American Football-speler tackelt mascotte ziekenhuis in

Adams wilde een geintje uithalen met de mascotte van de rivaal, maar die kon de brute kracht van de krachtpatser niet aan. Wat de man precies mankeert, is onduidelijk.

Op Twitter postte Adams de video van het moment. „Deze is voor alle Patriots-haters. Ik heb jullie allemaal te pakken”, schreef hij. Later maakte de NFL bekend dat de mascotte in het ziekenhuis was beland.

In gesprek met ESPN gaf Adams aan dat het nooit zijn bedoeling is geweest om de mascotte te verwonden. „Hij rende rond en iedereen floot hem uit. Dus zei ik: ’Weet je wat? Laat ik hem tackelen. Ik raakte hem helemaal niet zo hard.”

Adams heeft wel een beetje spijt van zijn actie. „Alle gekheid op een stokje: ik raakte hem écht niet zo hard. Maar ze vertelden me dat hij in het ziekenhuis ligt. Het was maar een grapje. Ik wilde hem geen pijn doen.”

Bekijk hieronder de video van de brute tackle: