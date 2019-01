NAC en ADO schieten weinig op met punt

De ploeg uit Breda heeft door het gelijkspel nu weer een punt meer dan hekkensluiter De Graafschap. De Hagenaars hebben 21 punten en staan elfde.

ADO domineerde de eerste helft in Breda en kwam op 1-0 via Melvyn Lorenzen. De aanvaller schoot raak op aangeven van Sheraldo Becker, die de diepte in was gestuurd door Abdenasser El Khayati. Lorenzen had op slag van rust de 2-0 op zijn voet, maar wist een voorzet van Becker niet te verzilveren.

NAC bracht in de tweede helft Gervane Kastaneer en dat betaalde zich al snel uit. De aanvaller maakte in de 50e minuut op snelheid een goede schijnbeweging en schoot de bal met rechts langs doelman Indy Groothuizen. Het opgeleefde NAC kreeg vervolgens goede kansen via de van Crystal Palace overgekomen Britse aanvaller Sullay Kaikai, maar vergat net als ADO in de eerste helft opnieuw te scoren.