United kwelt Arsenal in FA Cup

In Londen deden de gasten de ploeg van manager Unai Emery binnen een tijdsbestek van drie minuten de das om. Uiteindelijk won de formatie van Ole Gunnar Solskjaer met 1-3. De Noorse coach doet het uitstekend sinds hij in december werd aangesteld als trainer bij United.

Uitgerekend voormalig Arsenal-speler Alexis Sanchez opende in de 31e minuut de score voor United. Jesse Lingard trof in de 33e minuut doel. Beide keren verzorgde Romelu Lukaku de assist.

Pierre-Emerick Aubameyang bracht in de 43e minuut de hoop weer terug in de harten van de fans van Arsenal, maar verder dan die ene goal kwam de thuisploeg niet. Anthony Martial maakte tien minuten voor tijd de derde treffer voor The Mancunians.

United won voor de achtste keer op rij onder Solskjaer. Zes keer werd er gewonnen in de Premier League, waaronder de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Twee keer was er een zege in de FA Cup waarin de ploeg uit Manchester zich nu heeft geplaatst voor de laatste zestien.