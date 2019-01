Wim Kieft waarschuwt Ajacieden

„Heeft het een positief of negatief effect? Hoe reageren andere Ajacieden, die ook graag een transfer willen maken? Kan en wil iedereen in dienst van het elftal spelen? Gaan sommigen zich forceren om ook een transfer te kunnen maken? Wil De Jong zich manifesteren omdat heel Spanje meekijkt?”, schrijft Kieft.

De Jong gaat komende zomer voor 86 miljoen euro van Ajax naar Barcelona. „De kracht van het huidige Ajax is dat de spelers als team functioneren en de individuen zich ondergeschikt maken. Maar het is verleidelijk in de Klassieker Feyenoord-Ajax en natuurlijk de dubbel in de Champions League tegen Real Madrid voor jezelf te kiezen, anders te doen dan anders, jezelf te profileren en zo interesse te kweken en zelf een transfer af te dwingen. Dit gevaar dreigt vooral bij jonge spelers, die hun eerste grote stap nog moeten zetten”, aldus Kieft.

Lees in de zaterdagversie van De Telegraaf de hele column van Wim Kieft.