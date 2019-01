KNVB: ’Geen fluitverbod voor Makkelie’

De directeur betaald voetbal van de KNVB erkent wel dat het een ’lastig onderwerp’ is. Saoedi-Arabië is een land waar de spot wordt gedreven met mensenrechten, maar hij stelt dat sport en politiek gescheiden moeten blijven.

„Als we van het ministerie van Buitenlandse Zaken signalen krijgen dat het daar alle perken te buiten gaat, zullen we als KNVB in actie komen. Nu nog niet. Ja, het is een land dat op het randje zit. Maar in mijn ogen zijn er meer landen waar dat zo is. Ik heb bij Qatar ook allerlei vraagtekens. Bovendien zijn er ook tal van grote Nederlandse organisaties die economische betrekkingen hebben met Saoedi-Arabië. En gaan er ook niet voetbalcoaches uit Nederland aan de slag in dat land?”

Dat die coaches in tegenstelling tot de scheidsrechters geen KNVB-badge dragen, maakt voor Gudde geen verschil. „De coaches zijn ook door de KNVB opgeleid en er spelen tevens Nederlandse clubs die lid zijn van de KNVB. We wenden ons er niet vanaf en volgen het nauwgezet. Maar we verbieden het arbiters als Makkelie niet.”

Lees in de zaterdageditie van De Telegraaf een exclusief interview met Eric Gudde.