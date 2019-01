Strootman en Balotelli verliezen met Marseille

Het duel stond in het teken van het debuut van aanwinst Mario Balotelli. Dat werd echter overschaduwd door een langdurige onderbreking, nadat er op het veld vuurwerk net naast Marseille-spelers Kevin Strootman en Jordan Amavi was ontploft. De scheidsrechter staakte de wedstrijd daarop in de 57e minuut voor geruime tijd.

Ten tijde van de onderbreking leidde Lille het duel met 1-0. Nicolas Pépé had de bezoekers in de blessuretijd van de eerste helft uit een strafschop op voorsprong geschoten. Met Balotelli vanaf de 74e minuut in het veld probeerde Olympique wat aan de achterstand te doen.

Mario Balotelli betreedt het veld. Ⓒ Reuters

Pépé besliste de wedstrijd echter in de blessuretijd van de tweede helft met zijn tweede treffer. Balotelli maakte daarna nog de 1-2, op aangeven van Strootman.

Olympique staat zevende met 31 punten. Dat zijn er 22 minder dan koploper Paris Saint Germain. Lille staat tweede met 43 punten.