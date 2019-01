’Overal zijn ze trots op transfer Frenkie, behalve in Rotterdam…’

Nicolai Jorgensen en Robin van Persie Ⓒ Matty van Wijnbergen

ROTTERDAM - Nicolai Jørgensen zag deze even niet aankomen. Nietsvermoedend zat hij in de kleedkamer toen zijn trainer binnenstapte en even vertelde dat hij na dit seizoen weg is bij Feyenoord. De Klassieker staat voor de Deense spits van Feyenoord opeens in een ander licht.