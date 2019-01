’Bazoer had wat Frenkie de Jong nu heeft’

Zo werd Kramer door zijn huidige FC Utrecht-ploeggenoot Timo Letschert al eens omschreven als ’een kwalletje’. „Ik heb inderdaad een keer gezegd dat het een misselijk mannetje was”, erkent Letschert. „Maar dat was in de aanloop naar de bekerfinale. Natuurlijk probeer je dan ook een beetje een sfeertje aan te wakkeren en de tegenstander een beetje gek te maken.”

Tegen Kramer spelen is geen lolletje, heeft Letschert ervaren bij de keren dat ze elkaar in het veld troffen. „Op de een of andere manier vond ik hem toen best vervelend. En hij mij misschien ook. Maar misschien is dat ook wel goed. Als spits doe je het niet goed als ik je in het veld een topgozer vind.”

Ook FC Utrecht-trainer Dick Advocaat tilt er niet zo zwaar aan dat Kramer een bepaalde reputatie heeft. „Ik houd wel van nare kerels in het veld. Je hoeft toch niet altijd aardig te zijn. Zeker niet als spits.”

FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen vocht gedurende zijn lange carrière al heel wat robbertjes uit met Kramer. „Maar bij ons waren dat altijd faire duels. Hij is een moeilijk bespeelbare spits, omdat hij altijd dreiging in zijn spel heeft. Daarnaast kan hij ook irritant zijn. Niet voor niets was één van de eerste dingen die ik tegen hem zei: ’Ik ben blij dat je nu een keer bij me in de ploeg zit in plaats van dat we tégen jou moeten spelen’.”

Kramer begint morgen tegen Willem II op de bank en zal eventueel als invaller zijn debuut voor FC Utrecht maken. Advocaat vindt het moment daar om de andere winteraankoop, Riechedly Bazoer, in de basis te laten beginnen. „Deze jongen heeft zoveel kwaliteiten. Het zou doodzonde zijn als je die te lang op de bank houdt. Daarom moet hij zo snel mogelijk ingeburgerd worden. We vergeten allemaal dat Bazoer vijf jaar geleden hetzelfde had als wat Frenkie de Jong nu heeft. Qua talent. Wij moeten zorgen, dat hij weer in die flow komt.”