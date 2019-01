’Iedereen is vervangbaar, ook Van Praag’

Eric Gudde zegt dat het profiel van de nieuwe bondsvoorzitter is bepaald en dat een bureau de werving gaat doen. „Er komt ook een normale advertentie. Het is moeilijk om iemand te vinden die zo ervaren is als Michael. Maar iedereen is vervangbaar, ik ben dat en uiteindelijk is Michael dat ook.”

De KNVB kiest er bewust voor om Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB, niet door te schuiven eind 2019. „Gijs heeft gigantisch veel contacten en vertegenwoordigt Nederland op vele fronten in zijn huidige rol. Dat moet hij blijven doen. Het is niet de bedoeling dat hij verder naar voren treedt. En ik heb niet de tijd en ambitie om Europees dingen te gaan doen. Het gezicht van de KNVB bij de UEFA is ook geen fulltime functie. Dat kan door de bondsvoorzitter worden gedaan.”

