Van Bommel baalt van regels Eerste Divisie

Spelers ouder dan 23 jaar mogen daar überhaupt niet meer spelen. Spelen de beloften op vrijdagavond, dan mogen gebruikte spelers in het weekeinde nog wel op het wedstrijdformulier staan bij de A-selectie. Is Jong PSV op maandagavond actief, dan is geen van de spelers die bij het eerste elftal bij de ploeg zit – wel of geen speeltijd maakt niet uit – inzetbaar. Dat het afgelaste duel met FC Dordrecht van vrijdag is verzet naar komende maandag is dus een flinke streep door de rekening.

Zo neemt Van Bommel zaterdagavond tegen FC Groningen opnieuw de 16-jarige Mohammed Ihattaren op in de wedstrijdselectie en wil hij hem mogelijk belonen met een debuut, maar de middenvelder kan maandag dus niet meer spelen bij de beloften. „De grootste talenten van het land wil je toch ontwikkelen?”, vraagt Van Bommel zich hardop af. „Ik snap het dilemma van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie wel. In het verleden was het zo dat er bij Jong PSV maandag plotseling negen spelers op het veld stonden, die de dag ervoor op de bank zaten bij het eerste. Maar nu gaat het alleen om spelers onder de 23 jaar. Dat zijn eigenlijk Jong-spelers. Dan vind ik dat die ook moeten kunnen spelen. Op die manier kunnen spelers zich ontwikkelen en leveren ze in de toekomst misschien bedragen op als 86 miljoen.”