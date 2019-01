Video - Maradona terug na operatie: ’De Baas is er weer’

„De Baas is weer gearriveerd”, liet het bestuur van de tweededivisionist trots weten.

Bij de Argentijnse voetballegende werd drie weken geleden een maagbloeding geconstateerd tijdens een routinecontrole in een ziekenhuis. De maagbloeding was veroorzaakt door een hernia. De ingreep was niet gecompliceerd, zo liet het ziekenhuis in Olivos weten, maar wel nodig om ’ongemakken’ weg te nemen.

Bij zijn aankomst op het vliegveld in Mexico-stad maakte ’Pluisje’ een strijdlustige indruk. „Ik ben teruggekomen omdat ik een contract heb en omdat Dorados mijn trainerscarrière nieuw leven heeft ingeblazen. We hebben in de afgelopen tijd een team opgebouwd voor promotie. Dat is en blijft ons doel”, betoogde Maradona, die sinds september 2018 bij de Mexicaanse club werkzaam is.