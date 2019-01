Djokovic op hardcourt tegen Nadal: Serviër oppermachtig

De Serviër won op die ondergrond namelijk de laatste 14 sets van zijn Spaanse rivaal. Dit deed hij in de laatste zeven wedstrijden op hardcourt tegen Nadal.

In finales head-to head staat hij met 14-10 voor tegen ’Rafa’. Ze speelden ooit één keer de finale van de Australian Open (2012, red) tegen elkaar, die in een epische wedstrijd - na bijna 5,5 uur spelen - in het voordeel van Djokovic werd beslist.

Mocht het tot een vijfsetter komen, lijkt Nadal weer in het voordeel. De Spanjaard staat head-to-heat met 10-5 voor tegen de Servische tennisser, als het aankomt op een vijfde set. De op Mallorca geboren Nadal heeft ook nog een nipt voordeel ten opzichte van Djokovic betreffende grand slam-finales tegen elkaar. Daarin leidt hij met 4-3.

