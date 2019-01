Kritiek Guardiola op bestuur City na mislopen ’Frenkie’

Hij meent dat de Engelse landskampioen momenteel kansloos is op de transfermarkt en de strijd met Real Madrid, FC Barcelona en PSG op deze manier verliest. „Spelers moeten zelf kiezen. Als ze hier niet willen komen, dan is dat omdat ze liever elders zijn. Er zijn andere opties en we gaan het absoluut proberen als we geloven dat we op bepaalde posities nog spelers nodig hebben”, zegt hij tegen de BBC.

Momenteel verliezen de Citizens het zelfs op salaris, tot voor kort leek dat onmogelijk. .,Die tijden zijn voorbij. Het is momenteel erg moeilijk om topspelers voor een goede prijs te halen. Bijna onmogelijk zelfs. Misschien moeten we de jonge spelers wat meer vertrouwen geven.”

Salarisplafond

De megatransfer van Neymar van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain heeft de markt volgens Guardiola doen ontploffen. „Alles is flink gestegen. De prijzen zitten op een ongelooflijk niveau.”

De Spaanse topcoach pleit dan ook voor een salarisplafond. „Als er geen balans is, dan krijg je een probleem met de sfeer in de kleedkamer. Een van de goede dingen die City gedaan heeft, is zorgen voor balans. De realiteit is dat er niet slechts één of twee clubs enorme salarissen betalen. Het zijn er veel. Het is niet alleen Engeland. Het gebeurt ook in Italië, Spanje en Frankrijk. Misschien niet in Duitsland.”