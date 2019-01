Tweede grandslamtitel voor Osaka

Zoals verwacht speelden Kvitova en Osaka tijdens hun allereerste confrontatie als mannen. Op een heerlijke zomeravond in Melbourne wonnen beide hardhitters tijdens de openingsset tot 6-6 hun eigen opslaggames, al werden aan beide kanten wel breakpoints ongedaan gemaakt. Kvitova overleefde zelfs twee setpoints op 6-5 en dus moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin speelde de 21-jarige Japanse buitengewoon goed en was de zeven jaar oude Tsjechische te schuchter. Na een paar prachtige returns ging de eerste set naar Osaka, die niet vatbaar leek voor de spanning.

De tweede set kende een bijzonder verloop want tweevoudig Wimbledonwinnares Kvitova nam een 2-0 voorsprong en leek via de eerste break terug te komen in de partij. Maar Osaka sloeg terug via een dubbele break (4-2) en kreeg bij 5-3 en 0-40 zelfs drie matchpoints. Op dat moment deed Kvitova ineens niks meer fout en bleek dat zelfs de doorgaans koele Japanse haar zenuwen even niet meer de baas was. Het werd tot ieders verrassing – en tot ontzetting van de vele Japanners op de tribune – zelfs 6-5 voor de linkshandige Tsjechische. Osaka was tijdens haar laatste servicegame van die set duidelijk in paniek en leek zelf een traantje te moeten wegpinken. Kvitova kende geen medelijden en begroette de dubbele fout van de Japanse op haar eerste setpoint met een imponerende schreeuw: 5-7.

Veel tennissters zouden zo’n klap meer te boven komen, maar Osaka is van bijzonder hout gesneden. Ze herstelde zich knap in de beslissende serie, pakt een 4-2 voorspong en raakte dit keer niet in paniek toen Kvitova nog wat tegen stribbelde. Bij 5-4 wist ze dit keer de klus wel te klaren en haar vijfde matchpoint te benutten.

De Japanse mocht niet alleen de Daphne Akhurst Memorial in ontvangst nemen, maar kreeg ook een cheque ter waarde van een kleine 2.6 miljoen euro in haar handen gedrukt. Bovendien is ze vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld omdat ze door het veroveren van deze titel Simone Halep van haar troon stoot. Het kan even niet op, voor de schuchtere en bescheiden Japanse die de komende jaren het vrouwentennis wel eens zou kunnen gaan domineren.