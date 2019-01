Snel de rapste op 500 meter NK allround

Beune zegevierde in een tijd van 39,29 seconden. Carlijn Achtereekte reed verrassend de tweede tijd (39,65), gevolgd door nummer drie Melissa Wijfje (39,96).

Later op zaterdag rijden de vrouwen de 3000 meter. Op die afstand is Achtereekte olympisch kampioene.

Europees allroundkampioene Antoinette de Jong en vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst ontbreken in Thialf. Ze zijn al zeker van deelname aan de WK allround begin maart in Calgary. Het derde WK-ticket gaat naar de nieuwe Nederlandse kampioene, die zondag bekend is.

Snel was de enige schaatser die bij de mannen op de 500 meter onder de 36 seconden dook: 35,75. Louis Hollaar reed de tweede tijd (36,23). Thomas Geerdinck eindigde als derde (36,30). Europees allroundkampioen Sven Kramer en nummer twee Patrick Roest hebben al het WK-ticket voor Calgary op zak en doen derhalve niet mee in Thialf.