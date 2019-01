Osaka vergeetachtig na tweede triomf

„Hallo, ik ben niet zo goed in het spreken in het openbaar”, zei de 21-jarige Aziatische tegen het enthousiaste publiek. „Alles wat ik vooraf had opgeschreven, ben ik vergeten. Ik hoop dat ik het red.”

Osaka, tevens de winnares van de US Open vorig jaar september, sprak niettemin mooie woorden richting haar Tsjechische tegenstandster Petra Kvitova (28). „Ik weet wat je allemaal hebt moeten doorstaan. Het was een eer voor mij om in deze finale tegen jou te spelen.”

Osaka doelde met haar gloedvolle woorden op het steekincident eind 2016. Kvitova werd in haar woning in Tsjechië aangevallen door een man met een mes. Ze liep daarbij schade op aan de pezen en zenuwen van haar linkerhand. Na een maandenlange revalidatie maakte ze in de loop van 2017 haar rentree. Het duurde echter relatief lang voordat Kvitova weer enigszins de oude was op de tennisbaan.