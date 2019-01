Kunstrijder Fernandez zwaait af met gouden EK-medaille

Het is voor de 27-jarige Spanjaard de zevende Europese titel op rij. Fernandez, in 2015 en 2016 ook goed voor de wereldtitel, beëindigt zijn loopbaan en gaat de showwereld in.

Fernandez stond na de korte kür op de derde plaats, maar stelde in de vrije kür de eindzege veilig met een totaal van 271,59 punten. De Rus Alexander Samarin (269,84 punten) en de Italiaan Matteo Rizzo (247,08 punten) belandden eveneens op het podium.

Thomas Kennes haalde de EK-finale met de vrije kür niet. Hij kwam op de korte kür niet verder dan de 36e plek.