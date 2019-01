’Arsenal wil Perisic snel naar Londen halen’

Dat meldt de BBC zaterdagmiddag. De Londense club zou de Kroaat eerst een half jaar willen huren, en in de zomer definitief overnemen van de Italianen. Voor de verliezend WK-finalist zou Arsenal een bedrag van zo’n 40 miljoen euro neer willen leggen.

Suarez alternatief

Perisic is de grootste target van The Gunners, die vijfde staan in de Premier League. Als alternatieven zou Arsenal ook Denis Suarez (Barcelona) en Christopher N’Kunku (Paris Saint-Germain) op het oog hebben.

De nu 29-jarige Perisic stapte in de zomer van 2015 over van VfL Wolfsburg naar Internazionale. In 125 competitiewedstrijden scoorde de Kroaat 32 keer voor de ploeg uit Milaan.