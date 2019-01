Bos, Wild en Pieters veroveren goud in Hongkong

De 35-jarige wielrenner van Beat Cycling Club troefde de Japanner Tomoyuki Kawakata en de Zuid-Koreaan Jeseok Oh af. Bos is de enige Nederlandse sprinter die actief is in Hongkong.

Kirsten Wild en Amy Pieters hebben eveneens goud veroverd op de koppelkoers. Het Nederlandse duo troefde de twee Belgische wielrensters Lotte Kopecky en Jolien D’Hoore af. Het brons was voor Elisa Balsamo en Maria Giulia Confalonieri uit Italië.