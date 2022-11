Dominante Verstappen wint in Abu Dhabi, Leclerc tweede in het WK

De twee Red Bulls kenden vanaf de eerste startrij een prima start, maar het spektakel vond daarachter plaats. Er was contact tussen Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Laatst genoemde vloog met zijn auto even de lucht in, maar landde met zijn auto veilig op zijn wielen. De twee vochten in de openingsfase sowieso het meest interessant duel al, al moest Hamilton uiteindelijk capituleren. Mogelijk had zijn wagen bij zijn korte vlucht toch wat schade opgelopen.

Afzwaaiende Vettel

Iets verder naar achteren vocht de afzwaaiende Sebastian Vettel met Esteban Ocon, maar hij kon de Fransman niet passeren. De Duitser vocht gedurende de Grand Prix van Abu Dhabi een aantal heerlijke gevechten uit, de meeste succesvol, en nam zo op een fraaie manier afscheid van de Formule 1. Hij sloot zijn loopbaan af met een tiende plek en een WK-punt.

Ondertussen reed Verstappen probleemloos weg van Sergio Pérez, die na een ronde of 15 Charles Leclerc zag naderen en besloot daarom voor de Monegask de pits in te duiken. Verstappen en Leclerc gingen pas een flink aantal ronden later naar binnen, waardoor de Mexicaan veel marge pakte ten opzichte van de twee.

Toch naderde Leclerc halverwege snel op Pérez. Dus besloot de teamgenoot van Verstappen ook voor zijn tweede pitstop eerder binnen te komen dan Leclerc. Het was echter de vraag of hij (en Verstappen) wel nog naar binnen gingen voor een tweede stop. Pérez moest dus gaan jagen. Daarbij moest hij wel eerst nog voorbij Hamilton, die een keer een uitstekende counter in huis had, waardoor hij wat tijd verloor.

Pérez versus Leclerc

Uiteindelijk kwam Pérez net te kort om in de laatste ronde een aanval te plaatsen op de Ferrari. Leclerc mag zich daardoor de nummer twee van zowel de Grand Prix van Abu Dhabi als van het Formule 1-jaar 2022.

Vooraan reed Verstappen onbedreigd naar de zege. De wereldkampioen pakte zijn vijftiende overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn record verstevigde. Een passende afsluiting van een megajaar.