Minderhoud vijfde op de kür in Amsterdam

Hans Peter Minderhoud was op de vijfde plaats de beste Nederlander op de kür, die werd gedomineerd door de Duitse vrouwen. Isabell Werth was met Weihegold Old een klasse apart in de RAI.

De 49-jarige Werth, veelvoudig olympisch kampioene, zette met afstand de beste score neer: 86,810 procent. Ze had op het podium gezelschap van twee landgenotes. Dorothee Schneider eindigde met Sammy Davis jr. als tweede (82,675), de derde plaats was voor Helen Langehanenberg met Damsey FRH (82,420).

Minderhoud zette met Glock’s Dream Boy een score van 81,380 neer. Emmelie Scholtens eindigde als achtste, Thamar Zweistra werd elfde en Adelinde Cornelissen twaalfde. Werth had vrijdag ook al de Grand Prix gewonnen, met Schneider eveneens als nummer 2. Minderhoud eindigde toen als derde.