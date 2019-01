Leerdam overtuigend aan de leiding

De 20-jarige schaatsster boekte in Thialf twee afstandszeges en nam daarmee een voorsprong op titelverdediger Letitia de Jong.

Leerdam was na haar zege op de 500 meter in 38,01 seconden ook de snelste op de 1000 meter. Ze reed een sterke tijd van 1.14,47 en was daarmee 0,42 seconde sneller dan De Jong, die 1.14,89 klokte. Leerdam begint de tweede 500 meter zondag met 0,38 seconde marge op haar ploeggenote. Lotte van Beek eindigde met 1.15,49 als derde op de 1000 meter.

Janine Smit staat na haar zevende tijd op de 1000 meter (1.16,75) derde in het klassement. Ze deelt die plek met Dione Voskamp. De twee schaatssters hebben 0,82 seconde achterstand op Leerdam. De top-3 bij de vrouwen plaatst zich voor de WK sprint, op 23 en 24 februari in Heerenveen.