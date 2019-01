Ajax heeft gewenste goalie binnen

De Amsterdamse club versterkte zich zaterdagmiddag met Bruno Varela. De 24-jarige Portugees wordt voor een half jaar gehuurd van Benfica. Ajax heeft een optie tot koop bedongen voor de 1 meter 91 lange goalie.

Varela keepte vorig seizoen 35 duels in het eerstevan Benfica, dit seizoen één van de opponenten van Ajax in de poulefase van de Champions League. De doelman was eerder ook actief voor Vitoria FC en het Spaanse Real Valladolid. In de huidige voetbaljaargang kwam de keeper nog niet in actie voor Benfica.

Ajax handelde snel op de transfermarkt na het tegenvallende optreden van Kostas Lamprou in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen: 4-4. Varela wordt tweede doelman achter de inmiddels weer fitte André Onana.