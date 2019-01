Herlings breekt voet tijdens training

De wereldkampioen in de koningsklasse MXGP ging vrijdagavond direct onder het mes. Onduidelijk is hoe lang Herlings nodig heeft om te herstellen.

Het nieuwe seizoen begint op 3 maart in Argentinië. Herlings veroverde afgelopen jaar met overmacht zijn eerste wereldtitel in de zwaarste klasse, nadat de Brabander daarvoor al drie keer wereldkampioen was geworden in de MX2. De 24-jarige motorcoureur won bijna alle grands prix, terwijl hij halverwege het seizoen ook nog even aan de kant stond vanwege een gebroken sleutelbeen.

Herlings behoorde tot de drie genomineerden in de verkiezing van Sportman van het Jaar. Die onderscheiding ging echter naar schaatser Kjeld Nuis.