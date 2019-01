City kleineert Burnley en blijft op vijf fronten kansrijk

De ploeg van trainer Pep Guardiola staat ook in de achtste finale van de Champions League en in februari neemt de formatie het in de eindstrijd van de League Cup op tegen Chelsea. City was het seizoen in augustus al gestart met winst van de Engelse Supercup.

Burnley ging in oktober ook in de competitie al met 5-0 onderuit bij Manchester City. Zaterdagmiddag had het team van trainer Sean Dyche eveneens weinig in te brengen in het Etihad Stadium.

Gabriel Jesus opende halverwege de eerste helft na een goede individuele actie de score. Kort na rust verdubbelde de Portugees Bernardo Silva de voorsprong. Na iets meer dan een uur verdween de spanning met de derde treffer voor de thuisclub, gemaakt door Kevin De Bruyne, helemaal uit de wedstrijd. Kevin Long passeerde daarna zijn eigen doelman en invaller Sergio Agüero benutte een strafschop.