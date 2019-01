Heerenveen gunt Zeneli transfer

De 23-jarige Kosovaar bereikte zaterdag een akkoord over een contract met Stade Reims, de huidige nummer twaalf uit de hoogste Franse competitie. Bij Heerenveen liep het contract van Zeneli komende zomer af.

„Het is jammer dat we Arber kwijtraken, maar het is ook een compliment voor zowel de speler als de club. Arber is hier op 20-jarige leeftijd gekomen en heeft zich bij ons uitstekend ontwikkeld. De uitdaging in de Ligue 1 is hem dan ook van harte gegund”, zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen, dat vrijdag al afscheid nam van Dave Bulthuis. De verdediger vervolgt zijn loopbaan in Zuid-Korea bij Ulsan Hyundai FC.

Bekijk ook: SC Heerenveen waagt poging bij Cerny

Bekijk ook: Zeneli vanuit Heerenveen op weg naar Stade de Reims

Bij Heerenveen maakte Zeneli in drie jaar tijd zeventien doelpunten in de eredivisie. In dit seizoen staat de teller op drie treffers in de competitie.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie