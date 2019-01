Legendarisch Serie A-record geëvenaard

De bijna 36-jarige Italiaan scoorde namens Sampdoria voor de elfde keer in successie in een Serie A-duel. De aanvaller van Sampdoria opende tegen Udinese in de 33e minuut de score. Quagliarella deed dat vanaf de strafschopstip.

Batistuta maakte in 1994 namens Fiorentina in elf opeenvolgende wedstrijden tenminste één doelpunt. De Argentijnse goalgetter maakte in totaal 184 honderd doelpunten in de Serie A. Voor Quagliarella staat de teller op 143.