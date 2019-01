Jeugdkeeper Ajax scoort met rake kopbal

Daan Reiziger keek met zijn team tegen een 1-0 achterstand aan in het bekerduel met NAC Breda, waarna de goalie bij een hoekschop besloot mee naar voren te gaan. „Dus ik zeg tegen Naci Ünüvar: ’wacht effe’, en toen kopte ik hem vol in de onderhoek. Ik ging helemaal los en wist niet eens hoe ik moest juichen”, jubelde de trotse Reiziger.

En of zijn heldenrol nog niet groot genoeg was, onderscheidde de keeper zich ook nog in de noodzakelijk geworden strafschoppenserie. „Daarin pakte ik een pingel en uiteindelijk hebben we gewonnen. Een heerlijke middag bekervoetbal.”