Mourinho feliciteert nu al ’kampioen’ Napoli

José Mourinho weet al wie er kampioen van Italië is. Ⓒ ANP/HH

José Mourinho heeft Napoli in de aanloop naar de wedstrijd tussen beide ploegen al uitgeroepen tot kampioen van de Serie A. De club uit Napels leidt halverwege in de Italiaanse competitie met 12 punten voorsprong op AC Milan en 13 punten op onder meer AS Roma, dat geleid wordt door de Portugees.