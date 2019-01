Hels karwei voor Giri

De Nederlandse kanshebber kwam in de voorlaatste speelronde in Wijk aan Zee remise overeen met Teimoer Radjabov uit Azerbeidzjan. Zijn Noorse rivaal Magnus Carlsen pakte in een lange partij over 71 zetten de winst tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

De regerend wereldkampioen heeft nu een half punt meer dan Giri. Zondag zitten de nummers 1 en 2 van de ranglijst tegenover elkaar aan het bord. Giri speelt dan met de witte stukken. De 24-jarige schaker moet Carlsen verslaan om Jan Timman op te volgen als laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee. Timman pakte in 1985 de eindzege. Vorig jaar was Giri er al heel dichtbij. Hij pakte toen evenveel punten als Carlsen, maar verloor in een tiebreak om de eerste plaats.