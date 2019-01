PSV ontsnapt aan nieuwe zeperd

Groningen was in de slotfase zeer nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar dat lukte de club in tegenstelling tot FC Emmen (2-2) een week eerder net niet. Door de overwinning is het gat met Ajax in ieder geval voor één dag zes punten in het voordeel van de regerend landskampioen. De Amsterdammers kunnen zondag in De Kuip de marge weer terugbrengen tot drie punten.

Bliksemstart PSV

De Eindhovenaren aasden duidelijk op revanche na het pijnlijke gelijkspel van vorige week in Emmen: Hirving Lozano trof doel in de vijftiende en negentiende minuut. De eerste keer was Steven Bergwijn de man van de assist. Bij de tweede treffer bediende Gaston Pereiro het Mexicaanse goudhaantje.

De overwinning leek al een feit voor de thuisploeg, maar in de 34e minuut scoorde Ludovit Reis zeer tegen de verhouding in tegen. Vervolgens kreeg PSV een aantal goede kansen om op 3-1 te komen, maar Groningen-goalie Sergio Padt redde uitstekend. Voraal zijn reflex op een kopbal va Luuk de Jong was indrukwekkend.

Hirving Lozano moet eraf. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Vlak voor rust schrok iedereen in het Phillip Stadion van een hoofdblessure van Lozano. De maker van beide PSV-goals voor de rust moest richting het ziekenhuis met een hoofdblessure, nadat Tim Handwerker hem hard raakte.

In de tweede helft kwam PSV een stuk minder overtuigend voor de dag dan voor de pauze. Het aantal gecreëerde kansen nam sterk af aan Eindhovense zijde. Groningen loerde zo af en toe op de counter, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van trainer Danny Buijs niet.

Offensief Groningen

In de 86e minuut kwamen de noorderlingen wel heel dicht bij de gelijkmaker. Thomas Bruns raakte met een door Luuk de Jong van richting veranderde vrije trap de lat boven keeper Jeroen Zoet. Groningen was toen al bezig aan een slotoffensief, maar dat leverde de nummer zestien van de Eredivisie geen doelpunt op.

PSV, waarbij de 16-jarige Mohammed Ihattaren in de slotfase debuteerde, boekte de zeventiende overwinning van het seizoen, maar in Eindhoven zal men zich toch vooral afvragen hoe het is met Lozano. De aanvaller die dit seizoen al dertien keer doel trof in de Eredivisie.