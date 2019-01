Bosz geniet van ’superspeler’

„We zitten op de goede weg. Vorige week tegen Borussia Mönchengladbach verloren we weliswaar, maar speelden we wel al goed. Nu hebben we tegen een heel goede tegenstander weer sterk gespeeld.”

De statistici noteerden liefst vijftien schoten van Leverkusen op het doel van Wolfsburg. De laatste keer dat een ploeg in de Bundesliga zo vaak op doel schoot, was Bayern München in oktober 2012. „We kregen waanzinnig veel kansen en hebben ’slechts’ drie doelpunten gemaakt”, zei Bosz, die alleen ontevreden was over het vele balverlies van zijn ploeg in de eerste helft.

De Apeldoorner beschikt over een elftal met heel wat grote talenten. Eén van hen, Kai Havertz, opende de score uit een strafschop. „Je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te zien dat hij een superspeler is. We willen aanvallend en met lef spelen, van achteruit opbouwen en de tegenstander laten lopen. Een speler als Kai in je ploeg, maakt dat een beetje makkelijker.”

