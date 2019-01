Millwall verrast Everton in FA Cup

De nummer elf uit de Premier League liet zich zaterdag verrassen door Millwall, de nummer negentien uit de Engelse eerste divisie (Championship): 3-2.

Everton kwam tot twee keer toe op voorsprong, in de 43e minuut eerst door de Braziliaan Ricarlison en in de 72e minuut door de Turk Cenk Tosun. Tussendoor maakte Lee Gregory gelijk.

Millwall trok de stand een kwartier voor tijd gelijk via Jake Cooper (2-2), waarna verdediger Murray Wallace er met een treffer in de 94e minuut van de blessuretijd voor zorgde dat een replay niet nodig was.