El Hamdaoui velt De Graafschap

Met Mounir El Hamdaoui in de hoofdrol werd het in Rotterdam 2-0, waardoor de ploeg van coach Adrie Poldervaart nu vier punten meer heeft dan de club uit de Achterhoek.

Na een matige eerste helft zonder noemenswaardige kansen, vergrootten de bezoekers uit Doetinchem de druk op het doel van Excelsior-keeper Alessandro Damen. Met aanwinst Charlison Benschop in de ploeg creëerde De Graafschap kansen voor onder anderen Furdjel Narsingh. Na een hoekschop van Youssef El Jebli belandde de bal bijna in het doel.

Excelsior sloeg echter effectief toe uit een aanval via El Hamdaoui. De Marokkaan gaf de bal een kwartier voor tijd voor op Luigi Bruins, die de bal niet goed raakte, maar daardoor wel verdediger Leeroy Owusu uitkapte en in tweede instantie raak schoot.

In de resterende minuten hield de thuisclub De Graafschap met de nodige moeite van de gelijkmaker af, waarop El Hamdaoui in blessuretijd met zijn eerste treffer in de eredivisie sinds november 2015 de wedstrijd besliste.