Twente grijpt kop in Eerste Divisie

De Tukkers wonnen met 3-1 bij Almere City FC en passeerden daardoor op de ranglijst de Brabanders, die vrijdag verrassend met 2-0 verloren bij FC Eindhoven. Twente heeft 47 punten, één meer dan Den Bosch, en staat voor het eerst dit seizoen alleen aan kop.

FC Twente was aan het begin van het seizoen de favoriet voor de titel in de eerste divisie, maar de ploeg verspeelde al in de tweede competitieronde twee punten en moest in de achtervolging.

Aitor Cantalapiedra bracht de bezoekers uit Enschede na negen minuten op voorsprong. Tom Boere verdubbelde de voorsprong in de eerste helft zelfs. Stijn Meijer maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer voor Almere City.

De thuisploeg kon de gelijkmaker echter niet achter doelman Joël Drommel krijgen, waarop Nacho Monsalve met de 3-1 uit een hoekschop de zege én de koppositie zeker stelde voor FC Twente.