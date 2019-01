Ook met nieuwe/oude trainer verliest Monaco

De Franse kampioen van 2017 moest met 2-0 buigen voor Dijon FCO. De Braziliaanse verdediger Naldo, in de winter overgekomen van Schalke 04, werd voor de tweede week op rij met rood van het veld gestuurd. Hij moest vertrekken na een charge op de enkels van Julio Tavares.

De 36-jarige Naldo is aangetrokken om Monaco met zijn ervaring te behoeden voor degradatie uit de Ligue 1. De Braziliaan moest vorige week tegen Strasbourg al na zes minuten van het veld vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler.

Met tien man ging Monaco toen hard onderuit (1-5). Na de midweekse nederlaag in het Franse bekertoernooi tegen FC Metz (1-3) werd Henry op non-actief gezet, na een dienstverband van amper vier maanden. Als vervanger keerde Leonardo Jardim terug, de Portugees die in oktober nog was ontslagen.

Monaco staat met vijftien punten op de voorlaatste plaats, met alleen Guingamp (veertien punten) onder zich.