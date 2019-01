De Jong: ’Volgende week dan maar’

,,We hadden de 3-0 en 4-0 moeten maken. Door die 'lullige' goal tegen, was het duel bij rust nog niet beslist'', zei aanvoerder Luuk de Jong.

Zonder de geblesseerd uitgevallen Hirving Lozano had PSV het na rust moeilijk. De Eindhovenaren creëerden nauwelijks kansen. De Jong: ,,Op een gegeven moment hadden we het een beetje moeilijk. De tweede helft kwamen we er lastig doorheen en konden we de ruimtes niet vinden. Dat moet beter bij ons. Dan zie je ook dat Groningen meer geloof heeft.''

De Jong slaagde er niet in zijn honderdste doelpunt voor PSV te maken. ,,Ik hoor en zie die statistiek ook voorbij komen. Volgende week dan maar.'

