Feyenoord - Ajax in KNVB-beker

Feyenoord neemt het in De Kuip op tegen Ajax, zo bepaalde de loting zaterdagavond. De twee ploegen treffen elkaar zondag ook al in De Kuip, dan in de Eredivisie. Feyenoord is de bekerhouder. De Rotterdammers versloegen vorig seizoen AZ in de finale.

In 2015 troffen de twee clubs elkaar voor het laatst in het bekertoernooi. In november van dat jaar rekende Feyenoord ook al in De Kuip af met Ajax. Joël Veltman werkte de bal toen in de 95e minuut in eigen doel.

De wedstrijd wordt op woensdag 27 februari afgewerkt. Een dag later nemen Willem II en AZ het in Tilburg in de andere halve eindstrijd tegen elkaar op.